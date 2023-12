Miguel Salema Garção defende Hugo Viana: «Lamentável a tentativa de desviar factos e comportamentos»

Miguel Salema Garção defendeu Hugo Viana no sucedido com Sérgio Conceição no final do Sporting-FC Porto (2-0), em que o diretor desportivo leonino e o treinador portista se pegaram e tiveram de ser separados. A, o antigo diretor de comunicação e team manager verde e branco elogiou a forma de estar de Viana no futebol, em oposição à dos dragões."Lamentável a tentativa de desviar factos e comportamentos. É preciso fingir que não se conhece o comportamento e postura de Hugo Viana enquanto foi atleta e agora como dirigente. Aproveitar situações, que nalgumas vezes dá jeito dizer que faz parte do futebol e é o calor do momento, para desviar atenções de uma derrota clara e inequívoca, e que pecou, aliás, por uma vantagem ainda maior, é apanágio de quem quer desviar atenções. Compare-se o comportamento de uns e outros ao longo das jornadas ou então olhe-se para trás e faça-se um apanhado do que são verdadeiramente declarações provocatórias e comportamentos que não deviam existir numa modalidade que tão acarinhada é pelos adeptos do futebol. O registo histórico fala por si", frisou Salema Garção.O ex-dirigente do Sporting sublinha que "Hugo Viana não está sozinho" e que tem o apoio de toda a nação leonina: "Os sócios e adeptos do Sporting estão com ele. Sabemos bem de que lado está a verdade e a razão. Espera-se que as entidades que regem o futebol português até ao final do campeonato não tenham receio de atuar, independentemente de quem seja os atores em situações que estão fora das regras, procedimentos e limites. Sabemos que estamos a incomodar com a performance desportiva muitos poderes instalados e que muitos esperavam uma família desunida. Mas enganam-se!"