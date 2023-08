Milan ganha corrida por Mateusz Skoczylas ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Milan assegurou a contratação do jovem Mateusz Skoczylas, um promissor médio de 16 anos que estava a ser cobiçado pelo Sporting. De acordo com a informação avançada pelo portal polaco 'Meczyki', os transalpinos ofereceram ao Zaglebie Lubin um milhão de euros mais uma percentagem numa futura venda pelo passe do jogador. O acordo está fechado e o jovem até já realizou os testes médicos em Milão.