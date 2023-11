Milan tem Renato Veiga debaixo de olho e o Sporting está atento

O Sporting vendeu o passe de Renato Veiga ao Basileia por 4,6 M€ no último defeso, e ainda pode lucrar mais neste negócio pois no acordo salvaguardou uma percentagem de 10% numa futura venda. De acordo com a informação avançada pelo 'Sky Sports Italia', o internacional sub-21 português está a ser observado pelo Milan, e o chefe do 'scout' do clube transalpino, Geoffrey Moncada, esteve mesmo na Suíça no passado domingo a assistir ao jogo com Yverdon (2-1), para tirar as respetivas notas.