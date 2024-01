Minimizar o desgaste... no ar: Sporting viaja de avião para o jogo com o Chaves

O Sporting realizou na manhã desta quinta-feira um novo treino tendo em vista o embate com o Chaves, mas a preparação para o embate não se faz apenas no relvado. É que a logística sofreu alterações em relação ao que é habitual e, nesse sentido, os leões vão viajar para o Norte de avião, apurouDada a distância de Lisboa para o Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira (cerca de 440 quilómetros, o que equivale a mais de 4 horas nas estradas), que no sábado, às 18 horas, recebe o jogo entre as equipas, os leões tiveram em conta o desgaste a que a comitiva estaria sujeita durante a deslocação. Por esse motivo, e de forma a minimizar o cansaço, a equipa viajará de avião para o Porto, à partida durante a tarde de sexta-feira, travessia que será... bem mais rápida.Antes, a agenda conta, na manhã de sexta-feira, com um derradeiro treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Depois, ao que tudo indica por volta da hora de almoço, Rúben Amorim fará a habitual antevisão ao encontro.