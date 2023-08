Monaco tem Diomande debaixo de olho

O Monaco está no mercado em busca de um defesa central e, segundo a imprensa francesa, tem dois alvos definidos nos futebol português: Ousmane Diomande, do Sporting, e Filipe Relvas, do Portimomense. De acordo com o Foot Mercato, o plano inicial dos franceses era contratar Tosin Adarabioyo ao Fulham, mas o negócio não avançou e o clube monegasco decidiu abrir duas novas vias em Portugal.Diomande é visto como a transferência mais complexa por conta da cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, ao passo que Relvas surge como a "opção mais realista", já que os algarvios estariam a pedir menos de 10 milhões de euros.