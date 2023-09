Morita aborda o particular com a Alemanha: «Vão entrar com o sentimento de vingança»

Morita está na Alemanha onde o Japão vai disputar um particular com a equipa nacional germânica, no sábado, e não escondeu o desejo de participar num encontro onde antevê muitas dificuldades, especialmente após a vitoria (2-1), na fase de grupos do último Mundial, um resultado que ajudou à eliminação da poderosa mannschaft."Vai ser diferente do jogo do Mundial. Fizemos uma marcação forte e apostámos no contra-ataque, mas creio que isto agora não se vai repetir. Temos de ser mais agressivos quando tivermos a bola e também precisamos de criar mais oportunidades. Eu acredito que vão entrar com o sentimento de vingança e, por isso, temos de encarar os duelos com entusiamo, com o objetivo de melhorarmos", afirmou o jogador do Sporting, em declarações à Federação Japonesa de Futebol, onde também expressou o desejo de ser titular no sábado: "Senti-me impotente por não ter ajudado. Não sei se vou jogar no sábado, mas quero ter esta oportunidade para a minha força e ambição".