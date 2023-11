Morita acabou o dérbi cheio de dores

Depois de três jogos ausente devido a problemas físicos, Morita cumpriu as expectativas e regressou às opções, logo como titular: mas o japonês, que ruma entretanto para a sua seleção, terminou o jogo com um semblante de muita dor, tamanho foi o esforço que colocou em campo. Ainda com o 1-0 favorável ao leão no marcador, o centrocampista não aguentou mais e junto à área de Adán, caiu, sendo logo assistido pelo capitão Coates.Sem condições para continuar, o técnico Rúben Amorim olhou para os suplentes que tinha a aquecer e lançou Paulinho aos 85 minutos para o lugar do camisola 5, que viu a reviravolta desde o banco.