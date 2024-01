Morita ajuda o Japão a bater o Bahrain e vai ficar mais tempo ausente do Sporting

O Japão venceu o Bahrain por 3-1 e assegurou a presença nos quartos-de-final da Taça Asiática, um resultado que vai prolongar a ausência de Morita do Sporting. Os nipónicos vão agora defrontar o vencedor do Irão-Síria sábado, dia 3 de fevereiro.No jogo de hoje, o médio leonino começou no banco mas entrou ao minuto 36 para render Hatate, que saiu lesionado. Com este triunfo do Japão é certa a ausência do camisola 5 dos leões no jogo com o Famalicão, no sábado.