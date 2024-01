Morita aponta à conquista da Taça Asiática: «Temos expectativas muito altas»

Morita é uma das unidades de destaque do Japão, seleção que chega à Taça Asiática em excelente momento de forma, com dez vitórias seguidas na última metade do ano. E o médio do Sporting assume que o objetivo para este competição é claro: alcançar a final, a 10 de fevereiro, e levantar o troféu, que o Japão pela última vez conquistou em 2011."Temos expectativas muito altas. Por isso, espero que consigamos dar um passo em frente e conquistar a taça", sublinhou, em declarações à imprensa após o treino desta quinta-feira, em Doha (Qatar).O jogador de 28 anos nem tem boas recordações da Taça Asiática, tendo em conta que na última vez em que participou, há quatro anos, foi obrigado a abandonar a prova a meio, devido a lesão. "Pessoalmente, ainda é um torneio frustrante para mim", sublinhou, apostado em colocar esse sentimento para trás das costas, até porque entre o plantel respira-se... saúde: "Estamos todos em boas condições físicas!".De resto, Morita é apontado pela imprensa nipónica como um dos titulares na primeira jornada do grupo D, frente ao Vietname, no próximo domingo. Wataru Endo (Liverpool) ou Kaishu Sano (Kashima Antlers) devem acompanhá-lo. "Independentemente de quem jogar, quero estar em boas condições. É impossível ser perfeito no primeiro jogo, por isso vou treinar ao máximo para ter uma boa ligação com eles", rematou o leão.