Morita confirmado na Taça da Ásia

Morita faz parte da lista de convocados do Japão para a Taça da Ásia. O médio do Sporting é uma das ausências certas para Rúben Amorim neste início de ano, a par de Diomande (Costa do Marfim) e Geny Catamo (Moçambique), que vão participar na CAN.A convocatória do Japão foi divulgada esta manhã, horas depois do violento sismo que afetou o país, de 7,6 na escala Richter. O terramoto teve o epicentro na costa ocidental do Japão, mas foi sentido a 500 quilómetros, na capital Tóquio, onde a seleção nipónica defrontou a Tailândia nas primeiras horas de 2024 e venceu por 5-0. O sismo teve lugar quando o Japão-Tailândia estava a terminar, passavam poucos minutos das 7 horas em Lisboa, cerca de 16h00 locais.Morita, refira-se, não está no Japão, tendo passado o ano em Paris, com a mulher e a filha, como o próprio partilhou nas redes sociais. O médio, de 28 anos, foi o melhor jogador em campo na vitória (1-2) do Sporting sobre o Portimonense, no passado sábado, dia 30 de dezembro.O camisola 5 dos leões deverá juntar-se nos próximos dias ao estágio da seleção orientada por Hajime Moriyasu, tendo em vista a presença na Taça Asiática, que vai decorrer no Qatar. O Japão vai defrontar o Vietname (dia 14), o Iraque (dia 19) e a Indonésia (dia 24).