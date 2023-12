Morita despede-se do Sporting antes da Taça da Ásia: «O meu coração fica com a equipa»

Morita foi eleito o homem do jogo do Portimonense-Sporting (vitória leonina por 2-1), naquela que foi uma despedida de sonho para o médio, que irá agora partir para o Qatar, onde vai defender as cores do Japão da Taça da Ásia.Revelando-se "feliz" com a vitória e o prémio, o jogador do Sporting destacou a importância do triunfo. "Cada jogo é importante para nós e eu estou muito feliz por estar aqui a ajudar a equipa", afirmou o jogador, à Sport TV, onde ainda se despediu pois agora vai para a concentração da seleção do Japão: "Eu de ir para a seleção mas o meu coração fica com a equipa. Temos de continuar assim pois estamos em primeiro lugar e queremos continuar assim".