Morita eliminado regressa ao Sporting no início da semana

Morita marcou mas o seu golo não evitou a eliminação do Japão diante do Irão (1-2), nos quartos-de-final da Taça Asiática. O médio leonino marcou ainda na primeira parte, mas Mohammad Mohebi empatou no segundo tempo e, já nos descontos, Alireza Jahanbakhsh qualificou os persas ao converter um penálti.O internacional nipónico regressa assim a Lisboa no início da próxima semana e já vai entrar nas contas de Rúben Amorim para o jogo com o Sp. Braga, relativo à 21ª jornada, que será disputado a 11 de fevereiro.