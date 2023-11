Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Morita falha treino do Sporting na véspera do jogo com o Raków Médio japonês continua a recuperar de lesão e deve estar ausente do encontro desta quinta-feira (20h)

A carregar o vídeo ... Sporting treina com três miúdos mas ainda sem Morita Sporting treina com três miúdos mas ainda sem Morita