Morita fez treino condicionado na seleção: «Tratei-me para jogar o dérbi com o Benfica»

Morita já está integrado nos trabalhos da seleção do Japão e, no primeiro dia, limitou-se a fazer corrida no relvado. O médio, recorde-se, terminou o dérbi com o Benfica com sinais de fadiga muscular, mas garante que está "em condições" de jogar frente a Mianmar à Síria dado o trabalho específico que fez nas vésperas do dérbi lisboeta."A minha condição física é boa e cheguei com a intenção de disputar os dois jogos", afirmou o camisola 5 dos leões, antes de especificar os problemas físicos que ultrapassou: "Senti dores nos adutores e também na articulação do quadril. Estava a sentir dores e, como íamos jogar o dérbi com o Benfica, fiz trabalho específico, cuidei de mim para poder disputar esse jogo, e foi o que aconteceu", revelou à imprensa localO jogador do Sporting também abordou os dois compromissos relativos ao Mundial onde o Japão vai defrontar equipas teoricamente mais fracas, e revelou-se cauteloso. "Quando defrontamos equipas que defendem com 9 ou 10 homens na área será sempre difícil somar pontos. Temos de ser eficazes, é claro que gostamos de jogar um futebol bonito, mas nem sempre isso é possível. Precisamos de jogar um futebol poderoso e arrojado", apontou.