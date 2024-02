Morita já integrou o treino do Sporting na Academia

Morita já está em Lisboa e foi a novidade no treino do Sporting desta segunda-feira. O médio esteve ao serviço da seleção japonesa na Taça Asiática que acabou por ser eliminada pelo Irão (1-2), no passado sábado, uma partida na qual o jogador marcou e até celebrou como Gyökeres, conforme havia prometido.Na sessão de trabalho, Rúben Amorim voltou a chamar alguns jovens e os escolhidos foram Pedro Bondo (lateral) e os avançados Vando Félix, Rafael Nel e Mauro Couto. Na terça-feira os leões voltam a trabalhar na Academia e, após a sessão de trabalho, o técnico leonino realizará a habitual conferência de imprensa, em Alcochete, às 12h15. Recorde-se que o jogo com a U. Leiria, relativo aos quatros-de-final da Taça de Portugal está agendado para quarta-feira, às 20h45.