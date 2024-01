Morita já trabalha com a seleção do Japão no Qatar

Morita realizou este sábado o primeiro treino integrado com a seleção do Japão, concentrada no Qatar, na antecâmara do arranque da Taça Asiática.O médio do Sporting é um dos 26 convocados pelo selecionador Hajime Moriyasu para a competição que será disputada de 12 de janeiro a de 10 de fevereiro. Antes, os nipónicos vão disputar um encontro de preparação com a Jordânia, na terça-feira.Além de Morita, recorde-se, também Diomande está ao serviço da Costa do Marfim - inclusive- e Geny Catamo deixou Lisboa este sábado para juntar-se aos trabalhos de Moçambique. Quer o central, como o ala, vão participar na CAN.