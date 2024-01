Morita não saiu do banco no triunfo que garantiu ao Japão os 'oitavos' da Taça da Ásia

Foi com Morita no banco de suplentes que o Japão se qualificou esta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça da Ásia, após bater a Indonésia, por 3-1, no Estádio Al Thumama, em Doha.Ueda, antigo alvo dos leões, com um bis (6' e 52') e um autogolo de Hubner (88') meterem a vantagem em 3-0, reduzida por Walsh, na compensação (90'+1).Garantida a vaga como segundo classificado do Grupo D, o médio do Sporting espera agora pelo vencedor do Grupo E, a decidir entre Jordânia, Coreia do Sul e Bahrain, que entram todos em campo amanhã. Esse embate da fase eliminar disputa-se dia 31, outra vez no Al Thumama.