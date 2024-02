Morita 'provoca' Gyökeres: «Da próxima vez não me roubes o golo»

View this post on Instagram A post shared by Viktor Gyo¨keres (@viktorgyokeres)

Gyökeres recorreu às redes sociais para dar conta da sua satisfação com mais uma vitória do Sporting, desta vez frente à U. Leiria (3-0), nos quartos de final da Taça de Portugal, com a contribuição de um bis e de uma assistência do sueco."Em frente para as meias-finais depois de uma boa exibição ontem. Vejo-vos em casa no domingo", escreveu, em referência, também, à receção ao Sp. Braga, no regresso do Sporting à Liga.Os sportinguistas encheram-no, depois, com vários elogios nos comentários, mas por ali também se viu uma 'provocação' de Morita, que brincou com o facto de Gyökeres ter sido mais lesto a cabecear ao segundo poste, após canto, para o 2-0. "Da próxima vez não me roubes o golo", atirou o japonês.