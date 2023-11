Morita titular pelo Japão frente à Síria antes do regresso ao Sporting

Morita é titular na seleção japonesa no jogo com a Síria, relativo à qualificação da zona asiática para o Mundial de 2026, que decorre esta terça-feira. O médio leonino, após ter saído com queixas no dérbi, já alinhou como suplente utilizado na goleada dos nipónicos frente a Mianmar (5-0).Dada a instabilidade na Síria, por razões, de segurança, a partida está a ser disputada na cidade saudita de Jeddah. Recorde-se que o Sporting regressa ao trabalho na quinta-feira e a expectativa de Rúben Amorim é contar com todos os internacionais após as folgas.