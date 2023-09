Morten Hjulmand estreia-se na seleção da Dinamarca... com novo golo anulado

Morten Hjulmand já é internacional dinamarquês, um sonho de criança que concretizou ao entrar já na segunda parte do jogo com São Marino , relativo à qualificação para o Euro'24, que terminou com a vitória da equipa nórdica por 4-0. O jogador esteve perto de ter a estreia de sonho ao marcar um golo com um remate de pé direito à entrada da área mas, tal como aconteceu em Braga no passado domingo, o lance foi invalidado por posição irregular de um companheiro de equipa.O médio do Sporting sempre apontou a este objetivo e uma das razões que o levou a deixar o Lecce para assinar pelo Sporting foi mesmo a hipótese atingir este fim através da mudança para um clube de maior dimensão, uma aposta que se revelou acertada.