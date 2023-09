Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' apela à direção de Varandas: «Liderem uma revolução no futebol português»

O Movimento 'Hoje e Sempre Sporting' apelou "aos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal e da Sporting Futebol SAD", presididos por Frederico Varandas, para que "liderem uma revolução no futebol português", contra os "inúmeros atropelos à verdade desportiva" que identificam nas quatro primeiras jornadas do campeonato.Em comunicado, o grupo de sete sócios do Sporting - Afonso Pinto Coelho, Alexandre Guerreiro, João Trindade, Jorge Lopes, José Carlos Estorninho, Roberto Carvalho e Vítor Afonso - alerta para a importância de o clube agir pela "defesa da verdade desportiva, pela regeneração ética das estruturas do futebol nacional e pela definiçãoe concretização de um novo paradigma para este importante setor da economia nacional", com base em três pilares: valores, verdade e visão."A luta pela regeneração do futebol nacional e pela defesa dos superiores interesses do clube devem merecer dos dirigentes do Sporting Clube de Portugal e da respetiva SAD, e de todos os sportinguistas, um foco permanente na defesa intransigente do clube!", escrevem."Face aos acontecimentos ocorridos nas quatro primeiras jornadas da primeira liga portuguesa de futebol, com inúmeros atropelos à verdade desportiva, e, perante os desafios colocados no curto prazo a esta importante modalidade desportiva nacional, o Movimento Hoje e Sempre Sporting vem, por este meio, apelar aos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal e da Sporting Futebol SAD, que liderem uma revolução no futebol português, pela defesa da verdade desportiva, pela regeneração ética das estruturas do futebol nacional e pela definição e concretização de um novo paradigma para este importante setor da economia nacional. Os três pilares de ação desta luta podem ser sintetizados na seguinte forma:3 V’s - Valores. Verdade. Visão.Valores – Exigência permanente na ética das ações e nos comportamentos dos diferentes agentes desportivos;Verdade - Luta sem tréguas pela verdade desportiva, quer na esfera da arbitragem e da justiça, quer nas várias investigações judiciais em curso, utilizando todos os recursos disponíveis, incluindo, se necessário, os meios de comunicação do clube;Visão - Tomada de uma posição de liderança nos próximos atos eleitorais das estruturas do futebol português e no tema da centralização dos direitos televisivos;A luta pela regeneração do futebol nacional e pela defesa dos superiores interesses do clube devem merecer dos dirigentes do Sporting Clube de Portugal e da respetiva SAD, e de todos os sportinguistas, um foco permanente na defesa intransigente do clube! A importância do Sporting na sociedade portuguesa, como maior potência desportiva nacional, assim o exige, para salvaguarda do futebol português com um futuro mais íntegro, verdadeiro e transparente!Lisboa, 13 de Setembro de 2023Afonso Pinto Coelho -Sócio SCP nº 43233-0Alexandre Guerreiro -Sócio SCP nº 12656-0João Trindade -Sócio SCP nº 232-0Jorge Lopes -Sócio SCP nº 9115-0José Carlos Estorninho-Sócio SCP nº 780-0Roberto Carvalho -Sócio SCP nº 2699-0Vitor Afonso -Sócio SCP nº 5163-0Hoje e Sempre Sporting!"