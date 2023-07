Mudanças em Alvalade: sócios deslocados para a bancada A

Além da reformulação da tecnologia do estádio e pavilhão, a própria disposição dos adeptos em Alvalade vai sofrer alterações à partida em 2023/24. Os forasteiros vão passar a estar mais dispersos na bancada Norte B, o que por consequência obriga à deslocação dos detentores de Gamebox nos setores B15 a B23 – sabe Record que o clube está a contactar e a sugerir a este sócios que passem para a bancada A, imediatamente abaixo.Já a zona ZCEAP para as claques do Sporting, antes nos setores A16, A18 e A20, muda-se para o setor B10. Alguns membros da Juventude Leonina, com Gamebox no setor A15, devem, por iniciativa própria, voltar à Curva Sul.