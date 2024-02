Mustafá, líder da Juventude Leonina, em fuga à Justiça

Mustafá, líder da Juventude Leonina, uma das claques do Sporting, encontra-se em fuga à Justiça, noticiou esta sexta-feira a SIC Notícias. Segundo a estação televisiva, foi emitido há dois meses um mandado de detenção de Mustafá, o qual ainda não foi cumprido.Na origem do mandado estará um crime enquadrado no processo do qual também faz parte Paulo Pereira Cristóvão, ex-dirigente do Sporting e que na quinta-feira se entregou às autoridades para cumprir uma pena de sete anos e cinco meses por sequestro e roubos a residências. No caso de Mustafá, o líder da Juve Leo foi condenado, recorde-se, a seis anos e quatro meses de prisão por roubos a residências na Grande Lisboa.Ambos foram condenados em 2019 neste processo, sendo que Paulo Pereira Cristóvão havia sido condenado a sete anos e cinco meses de prisão e ao pagamento de 165.799 euros e juros de mora, na sequência de dois assaltos a residências em 2014, numa situação que envolvia ainda outros arguidos, entre eles Mustafá. A Justiça deu como provado que Nuno Mendes participou no planeamento e assalto às residências, num processo em que então, os assaltantes, vestidos com fardas da PSP e com falsos mandados de buscas, entravam nas casas e levavam os bens de maior valor dos residentes.Em 2021, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve a condenação dos crimes de roubo agravado (um), sequestro (três) e furto qualificado na forma tentada (um), num caso com 16 arguidos e 12 deles a serem condenados a penas efetivas entre os quatro e os 17 anos.