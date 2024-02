Mustafá vai entregar-se à Justiça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mustafá deve entregar-se às autoridades nas próximas horas, apurou Record. O líder da Juventude Leonina, claque do Sporting, tem há dois meses um mandado de detenção em seu nome, enquadrado no processo do qual também faz parte Paulo Pereira Cristóvão, mas esteve em fuga à Justiça.

Há uma semana, Pereira Cristóvão entregou-se para cumprir pena de sete anos e cinco meses por sequestro e roubos a residências. Já Mustafá foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão por roubos a residências na Grande Lisboa.