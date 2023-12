Namorada de Quaresma e a exibição do jovem no clássico: «Somos nós que ditamos os nossos limites»

Filipa Gonçalves, namorada de Eduardo Quaresma, reagiu no Instagram à exibição do jogador do Sporting frente ao FC Porto, através da partilha de um vídeo da Sport TV que destaca os melhores momentos do jovem central no clássico de segunda-feira."Mais uma vez demonstraste aquilo que realmente és e, principalmente, o amor que tens não só ao símbolo que tinhas no peito, mas também ao que fazes. Somos nós que ditamos os nossos limites e é com as oportunidades que nos surgem na vida, sejam elas quais forem, que temos de provar, principalmente a nós próprios, que não há barreiras que impeçam um sonho, ter consciência de que todo o esforço e dedicação merecem ser recompensados, com trabalho, foco e determinação nada é impossível e tu não és exceção! Continuar a trabalhar dia após dia enquanto fazes aquilo que mais gostas de fazer. Ainda muito está por vir, é um orgulho ver-te jogar! Brilha, meu amor", escreveu.