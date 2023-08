Negócio fechado: Chermiti e Everton já têm acordo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chermiti já chegou a acordo com o Everton, e só aguarda instruções para viajar para Liverpool para realizar os testes médicos e assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas. As negociações não foram fáceis, mas acabaram por ficar concluídas ontem à noite.

Este entendimento acaba por desbloquear a transferência que foi alcançada pelo Sporting e os toffees na passada segunda-feira. Os leões, recorde-se, encaixam de imediato uma verba de 15 M€, um valor que ainda poderá subir até aos 20 M€ mediante o rendimento desportivo do internacional sub-19 português em Inglaterra.

Treinador cauteloso

Após o jogo com o Sporting, o técnico do Everton, Sean Dyche, foi cauteloso pois ainda não havia acordo entre as partes.

"Vamos ter de esperar para ver. Eu nunca falo de jogadores antes de se juntarem à equipa", afirmou o técnico, na entrevista rápida à Sport TV. Sorrindo, o inglês procurou fugir ao tema e terminou um assunto lembrando que o mercado continua em aberto até ao final de agosto. "São apenas rumores, confiem em mim", acrescentou antes elogiar o guarda-redes João Virgínia e o médio André Gomes.