Negócio fechado: Gyökeres vai ser reforço do Sporting

Com o braço de ferro desbloqueado, Gyökeres pode, por fim, preparar-se para rumar a Alvalade, onde tem à sua espera contrato válido por 5 temporadas - naturalmente, não participará no estágio de pré-época do Coventry, que arranca este sábado, no... Algarve.

Demorou... mas foi: Gyökeres vai mesmo ser reforço do Sporting, sabe, depois de os leões terem acertado esta sexta-feira os derradeiros detalhes do negócio com o Coventry, finalizado por uma verba que pode alcançar 24 milhões de euros, na soma da compensação fixa (20 M€) com variáveis por objetivos (4 M€).Com efeito, os últimos e decisivos pontos nas negociações ficaram nas últimas horas definidos e abriram via a que pudesse, por fim, ser trocada documentação entre os clubes, mais de um mês depois de o nome do avançado sueco ter sido colocado no topo da lista de prioridades para o reforço do ataque dos verdes e brancos. Pelo que foi possível perceber pelo nosso jornal, a oficialização da transferência deve ter lugar no decorrer da próxima semana.