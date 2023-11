Nélson foi a figura na festa do 24.º aniversário do Núcleo do Sporting de Sydney

O Núcleo do Sporting de Sydney, na Austrália, celebrou o seu 24.º aniversário e, para valorizar a celebração da efeméride, convidou Nélson, o antigo guardião e já símbolo do clube leonino onde conquistou dois Campeonatos, uma Taça de Portugal e quatro Supertaças.O ex-guarda-redes aterrou em solo australiano na quinta-feira e, desde então, participou em várias eventos promovidos por esta associação leonina. A festa terminou com um jantar formal, com 250 pessoas, onde se mataram saudades de Portugal e do Sporting, e no qual Nélson teve a oportunidade de lembrar os tempos em que assumiu a responsabilidade de defender a baliza dos leões.No momento da despedida, Nélson utilizou a sua conta no Instagram para descrever as emoções vividas nos últimos dias, e agradecer a forma como foi recebido. "É de coração cheio que irei regressar, foi bom estar aqui onde apesar da distância se respira tanto SPORTING. Numa comunidade onde todos são bem vindos, havia na festa adeptos de outros clubes e a comunidade Timorense. Num ambiente saudável, rivalidades à parte, é assim que o desporto deve de ser vivido. Obrigado de coração, desde a direção do Núcleo a todos os quantos me fizeram sentir em casa", partilhou.