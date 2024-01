Nem deu para aquecer: Onda Verde esgota bilhetes para Vizela em menos de 24 horas

para a deslocação a Vizela



Menos de 24 depois de ter colocado à venda dos bilhetes que lhe foram disponibilizados pelo Vizela para o duelo da 18ª ronda da Liga, quinta-feira, às 20h45, o Sporting anunciou que os ingressos já se encontram esgostados, tamanha foi a procura por parte dos seus adeptos, neste caso sócios com Lugares de Leão, Vitalícios e com Gamebox há 20 anos.Com um preço unitário de 16 euros, as entradas voaram num ápice, ou seja, a 'Onda Verde' procura agora junto do emblema minhoto bilhetes que permitam aos fãs dos leões ocuparem outras zonas que não a que está reservada aos visitantes."A Onda Verde diz presente mais ume vez. Obrigado, Leões!", escreveu o Sporting nas suas redes sociais.