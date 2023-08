Nem o símbolo do Sporting escapa: mais um passo no processo de remoção de azulejos em Alvalade

O processo de remoção dos azulejos no exterior do estádio José Alvalade continua a todo o vapor e o próprio símbolo do clube, visível num dos pilares da estrutura, está a ser retirado.Como é percetível pela fotografia - partilhada pela página 'TudopeloSCP' - os azulejos que adornavam o topo do estádio já foram removidos praticamente na totalidade.As obras de melhoramento, sublinhe-se, tocaram também o interior de Alvalade, que já conta com cadeiras totalmente verdes, degraus cinzentos e corrimões pretos.