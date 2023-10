Neto aplaude a Gala Honoris: «É bom sair da bolha e ter a parte social com quem apoia o Sporting»

O plantel do Sporting trocou as chuteiras e bola pelo fato e gravata na Gala Honoris, que decorreu na noite de quinta-feira, em Cascais. Um evento especial para funcionários e parceiros do clube, que assim privaram de perto com os jogadores, e igualmente memorável para os próprios craques, saídos do ‘casulo’ para sentirem o calor de quem os apoia.Quem o garante, em nome do grupo, é Neto, um dos jogadores com mais tempo de ‘casa’. "Vivemos numa bolha, com muito treino, Academia, estádio, estágios… É bom também ter a parte social com quem apoia o Sporting. Poder ter uma noite de sportinguismo e de confraternização com as pessoas é gratificante. Tem sido prazeroso para todos", frisou o central, à Sporting TV, um de vários jogadores do futebol e diferentes modalidades que respirou... o Sporting. "Pelo olhar das pessoas percebemos o que elas querem, que é interagir. Vemos perspectivas diferentes e percebemos o que elas pensam dos últimos jogos e de até onde somos capazes de chegar no final da época. É viver o Sporting!", rematou o defesa.Após um curto discurso de boas-vindas de Frederico Varandas, o líder entregou distinções, a começar pelo Prémio Lenda a Manuel Fernandes. "Fico muito honrado. Agradeço ao presidente, é tão sportinguista como eu", disse o antigo capitão. O Prémio Honoris coube ao grupo ‘Os Cinquentenários’ e o Prémio Saudade a Maria José Valério, voz da ‘Marcha do Sporting’, falecida em 2021. "O Sporting era a vida dela", assumiu Maria João Marques, familiar da cançonetista .