Neto 'aprova' reforço Gyökeres: «Encaixa bem no plantel, agora temos de fazer a nossa parte»

Neto, experiente defesa-central do Sporting, mostrou-se satisfeito com o triunfo (3-0) dos leões sobre a Real Sociedad na despedida do estágio no Algarve. Em declarações na zona mista, o internacional português salientou o balanço "positivo" do que tem sido a pré-temporada leonina até ao momento, afirmando que a equipa estará preparada "para ganhar a qualquer equipa e qualquer jogo do campeonato".





"Balanço? Positivo, cansativo como tinha de ser, mas serviu para fortalecer laços já muito fortes. Muita interação com a malta jovem, bons resultados, bons desempenhos, muito bom treino e assimilar bem aquilo que o míster pediu, além de mudar o que não fizemos bem o ano passado. Acabámos bem, com um bom jogo e vamos para casa descansar com as famílias, porque também é preciso", começou por dizer.

Sobre Gyökeres

"O Viktor é mais um que veio para ajudar, forte fisicamente, com grandes números no Championship. Todos conseguem comunicar bem com ele, ele está a assimilar bem as ideias do míster. Encaixa bem no nosso plantel e temos de fazer a nossa parte, que é ajudá-lo a colocar o seu potencial ao serviço do Sporting para obter bons resultados e que possa fazer o maior número de golos e assistências."

Objetivos

"Podemos estar preparados para ganhar qualquer jogo na Liga. Somos capazes, acabámos muito bem a última época, somos um Sporting forte, coeso e unido. O que mais nos importa ao dia de hoje é ganhar ao Vizela. O ano passado começámos com o pé esquerdo, pois à 4ª jornada já tínhamos alguns pontos perdidos que nos pesaram."

Título?

"Ninguém pode garantir. O que garante é que estaremos preparados para ganhar a qualquer equipa e qualquer jogo do campeonato. Se temos condições? Para ganhar qualquer jogo... Sem dúvida. Somos mais capazes", terminou.