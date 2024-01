Neto deve sair do Sporting em fim de contrato

A juntar à possibilidade de Diomande e Gonçalo Inácio receberem propostas no verão, também Neto deve sair do clube nessa altura, logo mais um motivo que explica a movimentação antecipada no mercado.No entanto, o caso do central de 35 anos é diferente dos companheiros de sector, na medida em que está em fim de contrato com o Sporting. Ao queapurou, a decisão do próprio fica reservada para o final da época, mas deve passar mesmo por colocar um ponto final na ligação de cinco anos aos leões. Em 2023/24 contabiliza 12 jogos e 1 golo.