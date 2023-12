Neto disputou o jogo 100 pelo Sporting: «Temos jogadores sempre prontos a entrar»

Neto chegou frente ao Tondela o seu 100.º jogo ao serviço do Sporting, e não escondeu o seu orgulho pela meta alcançada. "Fazendo uma retrospetiva vejo um menino da Póvoa a atingir os 100 jogos num grande. Era um sonho que nunca pensei atingir. Venho de uma cidade pequena mas com muita alma e é isso que carrego", afirmou o central, à Sport TV, após ter comentado o triunfo dos leões (): "Sabíamos que podíamos ter dois resultados, mas encarámos o jogo com seriedade depois de um grande resultado no clássico. Não oscilámos, fomos consistentes, e jogámos com espírito de missão. Agora vamos mais tranquilos para os dois dias livres que temos, e depois no dia 30 temos mais um jogo".Reconhecendo que a equipa baixou de rendimento na segunda parte, o internacional lamentou sobretudo o golo sofrido. "O campo é dificil. Depois a velocidade e as decisões não foram as que queríamos mas estávamos seguros do resultado. Tentámos fazer mais golos e queríamos fazer mais golos, mas o Tondela também baixou as linhas. Infelizmente sofremos um golo que não queríamos sofrer, mas missão cumprida e agora é pensar no próximo. Em janeiro teremos a hipótese de lutar pelo primeiro troféu da época", acrescentou o defesa que ainda se revelou preparado para jogar mais vezes: "Eu tenho protagonismo no balneário onde ajudo a equipa para fazer o melhor possível. Estou sempre pronto a entrar, e nós temos jogadores sempre prontos para entrar. Como já disse acho que temos os melhores defesas da Liga, e todos estamos preparados para jogar. Todos pensamos no coletivo e isso é que nos permite lutar por todos os títulos".