Newcastle prepara proposta para apresentar ao Sporting por Diomande

Diomande é o alvo prioritário para o Newcastle reforçar a sua defesa em janeiro e, de acordo com vários órgãos de comunicação social ingleses, a direção está mesmo a preparar uma proposta para apresentar ao Sporting. Aliás, em cima da mesa, está mesmo a possibilidade de ser paga a cláusula de rescisão de 80 M€, o valor que a SAD leonina exige para libertar o passe do futebolista.Com várias baixas no setor defensivo, o clube do norte de Inglaterra segue o jovem defesa há vários meses e, consciente do interesse de Arsenal e Chelsea, vê no mercado de inverno uma possibilidade de bater a concorrência. A contratação do internacional pela Costa do Marfim já no início de 2024 também possibilitaria ao técnico dos magpies, Eddie Howe, contar com um reforço que lhe permita lutar pelo acesso às competições europeias.O jogador, recorde-se, está inserido nos trabalhos da seleção a preparar a CAN, e até foi titular no último particular frente à Serra Leoa (5-1), jogo onde até se estreou a marcar com a camisola dos elefantes.