Niculae destaca recordes de Cristiano Ronaldo: «Quando me disse que seria o número 1»

Cristiano Ronaldo continua a bater recordes pelos vários clubes por onde passa e, mais recentemente, brilha ao serviço do Al Nassr, uma vez que chegou aos 53 golos no ano civil de 2023, o que lhe garantiu o estatuto, para já, de melhor marcador neste ano entre todos os futebolistas. Além disso, CR7 conseguiu atingir tal marca naquele que foi o seu milésimo jogo na carreira por clubes (incluindo aqui dois pelo Sporting B), um momento também destacado por vários companheiros e até ex-companheiros.Um deles foi Marius Niculae, antigo avançado que partilhou balneário com o internacional português de 38 anos no Sporting e lembrou, através das redes sociais, os feitos de Ronado."Ao lado de Cristiano Ronaldo quando ele me disse que seria o número 1! Agora, aos 38 anos, ele ainda bate recordes atrás de recordes! Ele alcançou os 1.000 encontros por clubes e alinhou em 33 jogos no Sporting", vincou o ex-jogador romeno de 42 anos.