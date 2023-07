Notícia Record: Carmona já está em Lisboa para reforçar o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carmona já está em Lisboa para reforçar o Sporting, sabe, depois de ter deixado Sevilha ao início da tarde para rumar à capital portuguesa, numa viagem feita de carro com os seus representantes., o lateral direito, de 21 anos, vai submeter-se a exames médicos na manhã desta terça-feira e, depois, assinará contrato com os leões, válido para as próximas cinco temporadas. O primeiro treino ás ordens de Rúben Amorim está agendado para quarta-feira.