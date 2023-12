Notícia Record: Eduardo Henrique rescinde com o Sporting

Eduardo Henrique chegou a acordo com o Sporting e rescindiu o contrato que o ligava ao clube de Alvalade até ao final da época, apurouO médio brasileiro, de 28 anos, estava a trabalhar à parte na Academia, depois de não ter encontrado colocação no mercado de verão. Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o jogador está a avaliar propostas da Ásia.Eduardo Henrique foi contratado por 3 milhões de euros ao Internacional de Porto Alegre, em 2019, após empréstimo ao B SAD. Assinou por 5 épocas, tendo participado em apenas 22 jogos, antes de ser emprestado ao Crotone, de Itália, e ao Al Raed, da Arábia Saudita, onde fez o seu último encontro oficial, a 27 de junho de 2022, acabando depois na equipa B do Sporting, sem competição.