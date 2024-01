Notícia Record: Koba Koindredi nos planos do Sporting

O Sporting já definiu o médio a atacar no mercado de janeiro: sabeque se trata de Koba Koindredi, francês de 22 anos que está emprestado pelo Valencia ao Estoril até final desta temporada.Com 13 jogos oficiais em 2023/24 pelos canarinhos, o futebolista chegou a Portugal no verão para ganhar experiência, neste caso sem opção de compra no acordo celebrado com o clube da Linha. Koindredi, recorde-se, tem contrato válido até junho de 2025 com o emblema espanhol.Nascido no Djibouti, Koindredi fez formação no Lens, antes de mudar-se para o Valencia. Ali, arrancou logo na equipa B, com aparições esporádicas nos juniores, e estreou-se pela equipa senior a 16 de dezembro de 2020, frente ao Terrassa, então com 19 anos. Seguiu-se um empréstimo ao Oviedo, em 2022/23, e nova cedência ao Estoril, esta época, onde despertou em definitivo a atenção dos leões.