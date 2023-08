Notícia Record: Sporting fecha Fresneda por 9 milhões fixos mais 2M€ em objetivos

O Sporting garantiu a contratação de Iván Fresneda, o principal alvo para a ala direita dos leões desde o impasse nas negociações com o Nápoles por Zanoli, tal comoantecipou a 17 de agosto. A informação do acordo entre leões e Valladolid para a contratação do internacional sub-19 espanhol foi adiantada pelo diário Marca e confirmada por, que está em condições de avançar um pormenor relativamente às quantias a pagar por parte da direção leonina.De acordo com as informações recolhidas, no negócio por Fresneda, a SAD dos verdes e brancos pagará um valor fixo de 9 milhões de euros mas, ao contrário do que foi veiculado, a outra quantia por objetivos ficará definida em 2 milhões de euros e não em 3 M€. De resto, neste acordo com o emblema pucela, o Sporting garante ainda ao Valladolid 10% de uma futura venda pela jovem promessa espanhola.A acompanhar o processo à distância, Fresneda mostrou-se de resto inclinado a aceitar o projeto do Sporting, o que irá acontecer. O lateral de 18 anos não se encontra nas contas do Valladolid para o duelo deste sábado na 2ª divisão espanhola e tem à sua espera em Alvalade um contrato de cinco temporadas, até 2028.Desta forma, o lateral espanhol aguarda apenas autorização para rumar a Portugal, onde irá ultimar os detalhes do contrato de forma a deixar tudo preto no branco, de modo a ser oficialmente reforço do Sporting.