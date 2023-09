Notícia Record: Sporting já passou os 5 milhões de euros em vendas de merchandising

Em 2021/22, na caminhada rumo à reconquista do título, as receitas atingiram os 8,9 milhões de euros

"Daqui a pouco tempo daremos números daquilo que foi essa jogada comercial, mas posso adiantar que o terceiro equipamento foi o mais vendido na história do Sporting." As palavras de Frederico Varandas, na passagem pelo Thinking Football Summit, já antecipavam a dimensão dos valores quepode agora adiantar em primeira mão.De acordo com a informação apurada pelo nosso jornal, a reboque do sucesso do equipamento alternativo inspirado em Cristiano Ronaldo, os leões conseguiram, em apenas 2 meses e 14 dias, ultrapassar a faturação registada em toda a época 2018/19, que foi a melhor antes de 2021/22, quando o Sporting foi campeão.O que isto significa é que, desde o início desta temporada, o Sporting já faturou mais de 5,2 milhões de euros nas vendas de merchandising, valor alcançado no referido exercício de 2018/19, como pode consultar no gráfico que acompanha este artigo. Em 2021/22, na caminhada rumo à reconquista do título, as receitas atingiram os 8,9 milhões de euros, uma fasquia que deverá ser batida em 2023/24, a manter-se a atual trajetória de crescimento.No caso concreto do terceiro equipamento, os dados a queteve acesso confirmam o êxito absoluto revelado por Frederico Varandas, no passado fim-de-semana: em apenas 40 dias de vendas, a camisola que partilha a marca CR7 já superou o melhor registo de sempre de qualquer outro equipamento do Sporting… numa época completa!Nesta altura, representa nada menos do que 64% do volume de vendas de camisolas e corresponde, por si só, a 42% da faturação efetuada desde o início da época 2023/24. Ora, considerando que o total de vendas de merchandising já passou os tais 5,2 milhões de euros de 2018/19 e usando esse valor como referência, isto quer dizer que, só a camisola CR7, já rendeu mais de 2,2 milhões de euros aos cofres da SAD.Em termos parciais, o terceiro equipamento já vendeu três vezes mais em igual período do que o anterior melhor registo de camisolas principais; comparando com o melhor registo homólogo para a terceira ‘pele’ do leão, a camisola CR7 já vendeu neste momento nove vezes mais!