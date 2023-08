Notícia Record: Sporting negoceia lateral-direito Iván Fresneda

O Sporting está, sabe, a negociar a contratação de Iván Fresneda, lateral-direito de 18 anos que representa os espanhóis do Valladolid.Percebendo as dificuldades em contratar Zanoli, futebolista dos italianos do Nápoles, o leão partiu para a segunda divisão do país vizinho, onde cobiça um futebolista avaliado em 15 milhões de euros e que tem vários clubes interessados no seu concurso, do Arsenal, passando pelo Barcelona e chegando ao Real Madrid.O internacional sub-19 pela Roja tem contrato válido até 2025 e na última temporada fez 24 jogos oficiais pelo emblema 'pucela'.