Nova alteração à vista: Sporting continua a mudar Alvalade

Muito curioso para ver como vão tirar este cinzento todo



Até agora tem sido só esperar, que as melhorias têm aparecido pic.twitter.com/58sZsnXLCa — Inside Sporting (@Inside_Sporting) September 25, 2023

O Sporting continua a proceder à remodelação do Estádio José Alvalade, com um novo figurino a ser implementado no recinto dos verdes e brancos. Depois da obra de remodelação na coluna numa zona adjacente à porta 3, com o retrato do fundador José Alvalade a ficar imortalizada pelas mãos do artista Daniel Eime, os leões preparam novas mudanças, nomeadamente noutros pontos do estádio.Tal como é percetível numa publicação deixada por um adepto do universo leonino nas redes sociais, o Sporting já prepara uma reconfiguração em outras áreas do Estádio José Alvalade e, depois de ter retirado a totalidade dos azulejos em redor do recinto, deve avançar para a pintura das colunas. Numa dessas colunas, tal como ilustra a fotografia publicada nesta fotografia, é possível vislumbrar-se os contornos do atual símbolo do clube de Alvalade, o que poderá significar o surgimento de uma nova pintura na referida coluna.Recorde-se que, além da reconfiguração do Estádio José Alvalade na parte de fora, a direção do Sporting já garantiu igualmente a remodelação nos espaços interiores, neste caso em relação às cores das cadeiras para verde, bem como dos corrimões em cinzento.