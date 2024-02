Novidades no treino do Sporting: Fresneda regressa e Paulinho volta a parar

O treino do Sporting ficou marcado pelo regresso de Fresneda que foi operado ao ombro esquerdo no passado mês de novembro, mas nem tudo foram boas notícias para Rúben Amorim pois Paulinho ressentiu-se da lesão no pé direito, e é carta fora do baralho para o jogo com Young Boys, na quinta-feira, às 17h45, em Berna.O avançado, recorde-se esteve em dúvida para o jogo com o Sp. Braga devido a um traumatismo no pé direito e, segundo informação avançada pelo Sporting, vai ser obrigado a parar com tendinite pós-traumática no pé direito. Recorde-se que o internacional português realizou um teste na véspera dos duelos com os bracarenses, e acabou mesmo por ser utilizado como suplente na goleada alcançada diante dos minhotos (5-0).Mediante este cenário, o técnico leonino volta a contar com duas baixas por lesão pois St. Juste continua a recuperar de uma entorse. Na sessão de trabalho dos leões há ainda a assinalar a chamada dos jovens Manuel Kissanga (médio) e Rafael Nel (avançado).Os leões partem na quarta-feira de manhã para a Suíça onde irão realizar o último ensaio antes do jogo com o Young Boys, às 19h00 (hora local) no Wankdorf Stadium.