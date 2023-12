Nuno Santos com as costas ligadas

O Sporting apresentou-se em Tondela com um figurino bastante alterado em relação ao que Rúben Amorim tinha escalado para o clássico diante do FC Porto, gerindo a condição física do plantel na antecâmara de meses intensos, com ‘cortes’ no plantel pelas seleções – ficará sem Diomande, Geny (CAN) e Morita (Taça Asiática). Contudo, houve quem entrasse... ‘protegido’, Nuno Santos no caso, dadas as fitas kinesio que lhe ligavam as costas e ‘rompiam’ a camisola, vendo-se até perto do pescoço.

Ainda assim, o camisola 11, finalista do Prémio Puskás e assistente de Bragança no 1-0, não mostrou qualquer limitação.