Nuno Santos: «Já tive muitas boas versões no Sporting. É mais uma»

Nuno Santos ficou satisfeito com a vitória () do Sporting em casa do Young Boys, na 1.ª mão do playoff da Ligfa Europa. Em declarações à Sport TV, o ala diz que o triunfo era o mais importante, mas lembrou que ainda há um segundo jogo para disputar."Jogo bem conseguido da nossa parte contra uma boa equipa. Não perdiam em casa para o campeonato há 2 anos. Impusemos o nosso futebol, mas ainda a falta a 2ª mão. Sintético? Não estamos habituados, mas adaptámo-nos bem e conseguimos a vitória, que é o mais importante. É igual. Queremos é ganhar. Vamos tentar assumir o jogo. O que o mister pede sempre, ter bola, tentar fazer golos e com humildade tentar passar à próxima eliminatória", afirmou Nuno Santos, acrescentando."Já tive muitas boas versões no Sporting. É mais uma. É a 4ª época a bom nível, o que me preocupa é ajudar a equipa, com golos, assistências e fazer bons jogos", disse após mais um encontro como titular.