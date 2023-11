Nuno Santos despede-se da avó: «Nunca perdias um jogo meu»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Santos (@nunomsantos11)

Nuno Santos, jogador do Sporting, está de luto pela morte da avó, anunciou o próprio esquerdino de 28 anos, numa mensagem acompanhada por uma fotografia com a familiar e outra dedicatória em texto."Avó, partiste tão cedo, ainda tinhas tanto para viver, tinhas tanta força, não dá para explicar o que sinto sem te ter aqui, mas acredita que nunca serás esquecida, vais estar sempre na minha memória, no meu coração, e no da família toda, dos teus bisnetos, netos, filhos, de toda as pessoas que te amam. Eras uma pessoa cheia de energia, que contagiava, eras tão especial.. nunca me vou esquecer que nunca perdias um jogo meu, estavas sempre lá, mesmo quando te diziam para não ires, tu metias-te no carro e ias à força, não perdias um, até sócia eras de todos os clubes que passei, o teu clube era o que o teu neto representava. Obrigado por tudo que fizeste por nós, por tudo que me ensinaste, foste sempre uma avó muito presente e só querias o nosso bem estar, és um orgulho para mim, vais-me fazer tanta falta. Agora és mais uma estrela no céu junto do avô que tanto amamos e que tanta falta nos faz também. Amo-te tanto, toma conta de nós! Um beijo grande do teu neto 'favorito'. Até já", expressou Nuno Santos.De resto, a publicação de Nuno Santos mereceu ainda a reação e apoio de alguns companheiros do plantel principal, entre eles St. Juste e Luís Neto.