Nuno Santos e a gala 'The Best': «Rúben Amorim disse-me para desfrutar»

Nuno Santos já está em Londres onde logo à noite, na Gala 'The Best', saberá se é o vencedor do prémio Puskás, com o golo que marcou ao Boavista, na época passada. O jogador do Sporting não esconde o desejo de vencer e contou o que Rúben Amorim lhe disse antes de partir para Inglaterra."Estou confiante, otimista. Já que estou aqui, quero ganhar. Os outros dois golos também são belíssimos, vamos ver", começou por dizer Nuno Santos. "É um momento muito especial para mim estar nomeado para o Puskás. Mas tenho de desfrutar e vamos ver quem é o vencedor."Depois, pediram-lhe para descrever o golo. "Já descrevi tantas vezes.... É um momento que costumo fazer no treino. As pessoas dizem que não uso o pé direito e a verdade é que uso. Mas foi um momento de inspiração. Vi que a bola sobrava para ali, tentei dar de letra e colocar a bola onde ninguém esperava."E se ganhar, estará alguma comemoração planeada no balneário do Sporting? "Nem falámos muito disso, o mister Amorim disse para desfrutar e aproveitar, até porque quinta-feira já há jogo."