Nuno Santos e os 150 jogos ao serviço do Sporting: «Quero chegar aos 200, quem sabe aos 250»

Nuno Santos mostrou-se este domingo, em declarações à Sporting TV, muito orgulhoso pelos 150 jogos ao serviço dos leões, marco que atingiu hoje, na vitória por 3-2 frente ao E. Amadora."Quero mais. Quero chegar aos 200, aos 250 quem sabe. Quero fazer muita história neste clube", sublinhou o ala dos verde e brancos, antes de analisar a partida."O nosso objetivo é sempre ganhar jogando bem. Acho que fizemos uma 1.ª parte excelente. Na 2.ª sofremos os golos mas fomos atrás do resultado. Isto é o Sporting e vamos lutar sempre. Jogo a jogo, mas sempre por mais e mais e hoje foi a crença da equipa, a qualidade e o nosso espírito. Vamos lutar sempre até ao fim. O nosso grupo quer ganhar e merece ganhar, vamos lutar sempre até ao fim. Hoje ganhámos com qualidade, sacrifício e espírito de grupo", referiu, destacando o apoio dos adeptos."O nosso grupo é feito de espírito, somos um grupo fantástico e que acredita até ao fim. Merecemos. Agradecer também aos adeptos, foram fantásticos do início ao fim e queremos que seja sempre assim. Sei que querem sempre mais, mas nós tentamos jogar sempre como o mister pede. As coisas vão aparecendo e só quero que eles venham ao estádio, nós vamos lutar até ao fim por nós e por eles", acrescentou.Nuno Santos falou ainda da importância do jogo com o Raków, na quinta-feira (20h), e não deixou de apontar baterias ao dérbi diante do Benfica, no domingo (20h30): "Se ganharmos [na quinta-feira] vai ser muito importante para a qualificação, mas depois no domingo há mais. Espero que os adeptos venham ao estádio na quinta-feira, bem precisamos deles", rematou.