Nuno Santos foi distinguido e agradeceu o apoio

Entre os galardoados na 41.ª edição dos Rugidos de Leão, Nuno Santos mereceu a distinção na categoria de futebol como o jogador do ano, um prémio destacado pelo próprio atleta que, à distância, deixou uma mensagem aos sócios e adeptos do clube. “Quero agradecer a distinção. Por motivos pessoais e familiares não posso estar presente, o que muito gostaria. É um orgulho enorme receber este prémio e peço a todos que nos apoiem a todos até ao final da época, como têm feito até aqui”, assumiu o ala esquerdino de 28 anos, que recentemente sofreu uma perda pessoal, dado o falecimento da avó. Outros dois elementos da equipa principal, Geny Catamo e Matheus Reis, estiveram nos Rugidos de Leão, ao lado de Mamede e Miguel Menino, jovens da equipa B que ontem trabalharam com a equipa A.